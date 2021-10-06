В РНБО провели нараду щодо протидії COVID-19: про що говорили і що вирішили
Джерело:РНБО
У РНБО за дорученням президента провели нараду щодо протидії епідемії коронавірусу. Зокрема, мовилось про організацію надання допомоги пацієнтам – хворим та людям з підозрою на COVID-19.
У нараді взяли участь представники РНБО, МОЗ, Національної служби здоров'я та головний санітарний лікар України.
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Данілов розповів про систему "СОТА"
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про інформаційно-аналітичну систему "СОТА", яку розробили і ввели в експлуатацію у Раді нацбезпеки та оборони. Завдяки "СОТА" державна та місцева влада зможуть застосовувати в роботі оперативну та достовірну інформацію – вона стосуватиметься навантаження на систему охорони здоров'я.
Що обговорили на нараді:
- Забезпечення медичним персоналом.
- Ліжками для пацієнтів з CОVID-19, з централізованим підведенням кисню.
- Ліками.
Пріоритетною є вакцинація найбільш вразливих верств
Одним з головних тем для обговорення стало збільшення тестувань пацієнтів із підозрою на коронавірус. У РНБО кажуть, що це сприятиме призначенню своєчасного лікування пацієнтів.
До кінця 2021 року хочуть охопити вакцинацією передусім найбільш вразливі категорії населення – осіб понад 60 років та пацієнтів з хронічними захворюваннями.
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