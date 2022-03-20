У РНБО роз'яснили особливості дії No-Fly Zone і де раніше її застосовували
Джерело:Центр протидії дезінформації
No-Fly Zone – це наказ про заборону польотів у певній зоні. У разі загрози його тимчасово використовують для захисту урядових будівель, священних місць і масових заходів.
У військовому контексті закриття неба запобігає входу літаків у певний повітряний простір. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.
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No-Fly Zone забезпечують військові сили. Безполітна зона над Україною означатиме, що збройні сили, зокрема НАТО, безпосередньо атакуватимуть будь-які російські літаки, які з'являться над Україною, тобто стрілятимуть по них у разі потреби,
– роз'яснили у ЦПД.
У Сполучених Штатах Америки та Північноатлантичному альянсі запровадження безполітної зони над Україною дорівнює оголошенню війни Росії.
Де раніше використовували No-Fly Zone:
- 1991 рік – США встановили в Іраку 2 безпольотні зони для захисту релігійних груп. Це було зроблено без підтримки ООН;
- 1992 рік – під час конфлікту на Балканах ООН заборонила несанкціоновані військові польоти над Боснією;
- 2011 рік – Радбез ООН також затвердила безполітну зону в Лівії.
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