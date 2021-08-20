РНБО ввела санкції проти ватажка бойовиків Пушиліна

Рада національної безпеки й оборони ввела санкції проти ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна. Накладені обмеження стосуватимуться інформаційних ресурсів, які бойовик реєструє на окупованих територіях.

Рішення про введення санкцій проти бойовика ухвалили на засіданні РНБО 20 серпня. Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

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В Україні блокуватимуть сайти Пушиліна

За даними РНБО, Пушилін зареєстрував декілька медіаресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Також бойовик сприяє "перевідкриттю" сайтів, які на території України заблоковані.

Про які саме ресурси іде мова, Данілов не уточнив.

Останні заяви бойовика Пушиліна:

16 липня 2021 року бойовик заявив про намір вступити в партію Володимира Путіна "Єдина Росія".

Нещодавно Денис Пушилін сказав, що повернення Донбасу Україні неможливе. Тим самим терорист фактично підтвердив те, що бойовики не збираються виконувати Мінських угод.

20 серпня 2021 року РНБО також ввела санкції проти народного депутата Андрія Деркача, головного редактора "Страни" Ігоря Гужви та пропагандистів Андрія та Ольги Шаріїв.