РНБО запровадила санкції проти олігарха Дмитра Фірташа

Рада нацбезпеки та оборони України ввела санкції щодо українського олігарха Дмитра Фірташа. Відповідне рішення ухвалили 18 червня.

За словами секретаря РНБО, мовиться про повний пул санкцій, які може застосувати Україна. Про це Олексій Данілов повідомив під час брифінгу.

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Чому Фірташ – під санкціями

Данілов пояснив, що до Фірташа застосували санкції через його участь у титановому бізнесі. Зокрема – через постачання сировини на військові підприємства Росії. Це продовжувалося доволі довго. Тож, як наголосив секретар РНБО, не можна допустити, аби продовжувалося й надалі.

Санкції проти військових підприємств

Втім, санкції запровадили не лише проти Фірташа. А й проти підприємств, безпосередньо афілійованих у військово-промисловий комплекс держави-агресорки, які використовують цей титан саме у військовій сфері.

Данілов про результати засідання РНБО: дивіться відео



Зауважимо, що ввести обмежувальні заходи проти Фірташа у НАБУ просили ще у квітні. Тоді там звертали увагу на факти несанкціонованого відбору газу компаніями, які можуть бути з ним пов'язані.

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