Зростання тарифів на комуналку: в РНБО зацікавились власниками обленерго і газзбутами

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Секретар РНБО Олексій Данілов попросив прем'єра Дениса Шмигаля проаналізувати й скерувати в Раду нацбезпеки інформацію про структуру власників усіх енергетичних та газових компаній України.

Джерело:

LIGA.net

Інформацію оприлюднило видання, у розпорядженні якого є відповідний лист секретаря РНБО до прем'єра.

До теми Зеленський доручив підготувати нове засідання РНБО

Данілов просить у Шмигаля інформацію про власників певних компаній

У документі мовиться про плани РНБО розглянути "питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги".

Олексій Данілов попросив прем'єр-міністра направити в РНБО інформаційно-аналітичний матеріал про структуру власників всіх в Україні:

  • енергетичних компаній;
  • енергопостачальних компаній і операторів систем розподілу електроенергії (колишні обленерго – 24 канал);
  • газопостачальних і газозбутових компаній.

Окрім того, секретар РНБО попросив Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг і поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла.


Лист про ймовірне прохання Данілова опублікували журналісти / Фото LIGA.net

Важливо! У кінці березня 24 канал писав про те, як заощаджувати на комунальних платіжках. Окрім того, є поради щодо того, як  зекономити на споживанні газу.

Коротко про зростання комунальних послуг

  • Кабмін перед 2021 роком значно підвищив тариф на електроенергію для населення, хоча й залишив фіксовану ціну. Зокрема, скасували пільгову ціну у 90 копійок за кіловат-годину за перші 100 кіловат-годин. Тому з 1 січня 2021 року оголосили ціну 1,68 гривні за кіловат на годину.
  • У 2021 році також зросли тарифи на виробництво теплової енергії для населення. З 1 січня 2021 року також збільшилась ціна за транспортування газу. Перед тим "Нафтогаз" повідомив про підняття ціни на газ
  • На початку 2021 року люди в різних містах України протестували. 
  • У кінці січня 2021 року уряд заявив про компенсацію через подорожчання електроенергії. Зі спеціального фонду Держбюджету оголосили, що виділять 1,4 мільярда гривень.
  • У кінці березня "Нафтогаз" заявив про повернення річного тарифу для населення з 1 травня.