Зростання тарифів на комуналку: в РНБО зацікавились власниками обленерго і газзбутами

Секретар РНБО Олексій Данілов попросив прем'єра Дениса Шмигаля проаналізувати й скерувати в Раду нацбезпеки інформацію про структуру власників усіх енергетичних та газових компаній України.

Інформацію оприлюднило видання, у розпорядженні якого є відповідний лист секретаря РНБО до прем'єра.

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Данілов просить у Шмигаля інформацію про власників певних компаній

У документі мовиться про плани РНБО розглянути "питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги".

Олексій Данілов попросив прем'єр-міністра направити в РНБО інформаційно-аналітичний матеріал про структуру власників всіх в Україні:

енергетичних компаній;

енергопостачальних компаній і операторів систем розподілу електроенергії (колишні обленерго – 24 канал);

газопостачальних і газозбутових компаній.

Окрім того, секретар РНБО попросив Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг і поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла.



Лист про ймовірне прохання Данілова опублікували журналісти / Фото LIGA.net

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