РНБО збереться на засідання 10 листопада: Данілов розповів, яку тему обговорять

Володимир Зеленський дав доручення скликати Раду національної безпеки й оборони 10 листопада. На засіданні порушать чи не найбільш актуальну тему – ситуацію на білорусько-польському кордоні.

Як розповів Данілов, рішення про скликання засідання РНБО ухвалили 9 листопада.

Важливо Кілька десятків мігрантів прорвалися на територію Польщі: деяким вдалося втекти

Напередодні відбулися 2 наради, на яких обговорили міграційну кризу в ЄС та ситуацію, що склалася на кордоні з Білоруссю.

Вчора було дві великі наради. Перша нарада була у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, потім була велика нарада у президента. Президент ухвалив рішення: сьогодні – засідання РНБО,

– пояснив секретар РНБО.

Він додав, що питання мігрантів на білорусько-польському кордоні й буде ключовим на нараді.

Чи готова Україна до провокацій

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зауважив, що ситуація з нелегальними мігрантами на кордоні з Білоруссю наразі під контролем. Проте є ризики, що іноземці спробують потрапити в країни Євросоюзу й через територію України. Водночас він запевнив, що уряд Польщі вживає необхідних заходів, аби зміцнити цю ділянку кордону.

Як зауважив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін зараз ситуація на кордоні повністю контролюється.

Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти,

– розповів Єнін.

За його словами, Україна вживає всі необхідні заходи, зокрема:

з інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю;

органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, безпілотниками, та службовими собаками.