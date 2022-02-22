РНБО збереться на засідання 23 лютого

Рада нацбезпеки та оборони України проведе засідання у середу, 23 лютого. Це відбувається на тлі скандальних рішень Росії щодо визнання бойовиків.

Цю інформацію у коментарі "Українській правді" підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов. Він уточнив, що засідання має розпочатися о 10.00.

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РНБО тепер працює 24 на 7

Напередодні Данілов заявив, що Рада нацбезпеки та оборони перейшла на роботу "24 на 7". Таке рішення там ухвалили одразу ж після визнання Росією бойовиків. Посадовець пояснив, що усі РНБО залишаються на місцях, адже зараз відбувається відпрацювання низки важливих документів.

Головне про засідання 21 лютого

Після "легітимізації" Росією бойовиків РНБО зібралася на екстрене засідання. Данілов вийшов до журналістів й пояснив, як працюватиме Рада з огляду на нові обставини. Тоді її члени обговорили ситуацію біля кордонів України й заслухали доповіді, зокрема – генпрокурорки Венедіктової.

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