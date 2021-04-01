РНБО збереться на засідання після двотижневої перерви, – ЗМІ

Рада національної безпеки та оборони проведе засідання 2 квітня. Наразі чиновники ще визначаються з порядком денним.
Джерело:"Українська правда"
Що відомо про нове засідання
Минулого тижня, 26 березня, Рада не збиралася на засідання. Однак цієї п'ятниці воно має відбутися.
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Незалежні одне від одного джерела підтвердили, що цієї п’ятниці у другій половині дня відбудеться засідання РНБО,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов казав, що засідання Ради може скликати Президент України.
До речі, 19 березня на засідання відомства повідомили, що наступного разу обговорять ситуацію з контрабандою через державний кордон. Особливу увагу приділять підприємствам, які працюють на окупованих територіях.
Крім того, на ньому можуть обговорити ситуацію з коронавірусом та карантином в Україні.
Останні рішення РНБО
- 19 березня Рада ввела санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та ще низки ексчиновників. Їх звинуватили у сприянні окупації українських територій.
- 11 березня РНБО продовжила санкції проти 2 російських банків, а також обговорила повернення "Мотор Січ" у власність українському народу.
- Перед тим РНБО вводила санкції проти кума російського президента Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та соратника Тараса Козака.