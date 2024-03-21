"Україна може перемогти, але потребує підтримки": топкерівник НАТО закликає не втрачати віру

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер виступив з закликом до підтримки України. Він також застеріг союзників від надмірного песимізму щодо можливості перемоги у війні.

Бауер наголосив на важливості підтримки України та зауважив, що дивлячись на факти, є всі підстави бути впевненими у здатності країни досягти успіху. Зробив він це своїй промові на Київському безпековому форумі 21 березня, передає 24 Канал.

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Песимісти не виграють воєн

Бауер закликав до посилення підтримки України та попередив про небезпеку надмірного песимізму у питанні її можливості перемоги у війні. Він також зазначив, що песимісти не виграють воєн.

Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році,

– зауважив він.

Глава Військового комітету акцентував на необхідності надання більшої підтримки Україні та зауважив, що наявні факти свідчать про здатність країни досягти успіху. Він також підкреслив, що Україна вже отримує значну підтримку від країн-членів НАТО та інших держав, але потребує подальшої допомоги.

Бауер також відзначив зміни, які українські військові внесли в аспекти сучасної війни.

"Зіткнувшись з поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни з безпілотниками і штучним інтелектом XXI століття, ви швидко адаптувались і дали відсіч. Ви є першопрохідцями в інноваціях, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння", – підкреслив військовий керівник НАТО.

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