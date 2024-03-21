"Україна може перемогти, але потребує підтримки": топкерівник НАТО закликає не втрачати віру
Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер виступив з закликом до підтримки України. Він також застеріг союзників від надмірного песимізму щодо можливості перемоги у війні.
Бауер наголосив на важливості підтримки України та зауважив, що дивлячись на факти, є всі підстави бути впевненими у здатності країни досягти успіху. Зробив він це своїй промові на Київському безпековому форумі 21 березня, передає 24 Канал.
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Песимісти не виграють воєн
Бауер закликав до посилення підтримки України та попередив про небезпеку надмірного песимізму у питанні її можливості перемоги у війні. Він також зазначив, що песимісти не виграють воєн.
Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році,
– зауважив він.
Глава Військового комітету акцентував на необхідності надання більшої підтримки Україні та зауважив, що наявні факти свідчать про здатність країни досягти успіху. Він також підкреслив, що Україна вже отримує значну підтримку від країн-членів НАТО та інших держав, але потребує подальшої допомоги.
Бауер також відзначив зміни, які українські військові внесли в аспекти сучасної війни.
"Зіткнувшись з поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни з безпілотниками і штучним інтелектом XXI століття, ви швидко адаптувались і дали відсіч. Ви є першопрохідцями в інноваціях, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння", – підкреслив військовий керівник НАТО.
Військова підтримка України: останні новини
- Шольц закликав європейських партнерів мобілізуватися та організувати посилення військової допомоги для України. Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Берлін передав військову техніку на суму у 28 мільярдів євро. Канцлер Німеччини закликав партнерів піти за цим прикладом.
- Лідери Європейського Союзу зібралися на дводенний саміт у Брюсселі, який триватиме з 21 по 22 березня. У центрі уваги зустрічі буде Україна, очікують, що обговорюватимуть можливість передачі доходів від російських активів, які зараз заблоковані в ЄС, для підтримки України. Наразі в Європейському Союзі знаходиться близько 210 мільярдів євро, які належать Росії та залишаються недоступними через санкції.
- Також стало відомо, що до розгляду допомоги Україні перейдуть вже найближчим часом. Про це заявив Спікер Палати представників Майк Джонсон. За його словами, пріоритетом Конгресу було погодити бюджет уряду США на 2024, а зараз ця робота майже завершена.