Командувач СБС "Мадяр" прокоментував скандал довкола своїх нібито "погроз народові"

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що його слова про нібито "погрози народу" були вирвані з контексту та є маніпуляцією. Тому він вирішив пояснити свої висловлювання.

Про це Роберт "Мадяр" Бровді написав у своєму телеграмі.

Що відповів "Мадяр" на скандал довкола своєї заяви?

За його словами, із його звернення вирвали емоційну реакцію на випадки насильства щодо військових і працівників ТЦК, зокрема після інциденту на Закарпатті. Тоді як основними темами були заклик до добровільного приєднання до СБС та загроза стрімкого нарощування Росією кількості операторів дронів. Їх кількість становить до 100 тисяч осіб уже у квітні 2026 року.

Бровді наголосив, що добровольці залишаються ключовою основою українського війська, і саме на таких людях має будуватися посилення підрозділів. Водночас він зазначив, що виїзд за кордон під час війни є особистим вибором, який не варто однозначно засуджувати, однак підкреслив, що незаконна втеча є злочином.

Так само він різко розкритикував умисне ухилення від мобілізації. "Мадяр" назвав його руйнівним явищем і виступивши за посилення відповідальності.

Окремо військовий висловився щодо дій ТЦК. Він підкреслив, що застосування сили під час мобілізації є неприпустимим і має каратися, як і будь-яке перевищення повноважень.

Водночас він засудив і зворотні випадки – насильство проти військовослужбовців.

Я не "київська перепічка", щоб усім подобатися. Не народний обранець і ніколи ним не буду. У політику не збираюся, зборів понад рік не проводжу, на шиї народу не сиджу. Бізнеси на крові зневажаю. Але продовжу розбудову СБС стільки, скільки часу буде відведено,

– наголосив "Мадяр".

Він наголосив, що як ухилення від служби, так і зловживання під час мобілізації однаково шкодять державі та розколюють суспільство.

