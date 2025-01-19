Роберт Фіцо звинуватив словацьку опозицію у "підлабузництві" перед Зеленським після їхнього візиту до Києва. Прем'єр заявив, що уряд Словаччини не підтримуватиме членство України в НАТО і не відправить війська в Україну.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на словацьке видання Pravda. Роберт Фіцо гостро відреагував на нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва.

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"Цілували перстень Зеленському"

Він назвав їхній вчинок "жестом підлабузництва" перед президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, депутати, які відвідали столицю України 17 січня, "цілували перстень Зеленському" та обіцяли підтримати членство України в НАТО, якщо опозиція прийде до влади.

Також прем'єр підкреслив, що опозиційні депутати нібито обіцяли залучити Словаччину до відправлення контингенту західних військ в Україну, що він вважає неприпустимим.

Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не запропонує відправити війська в Україну, щоб їхня зброя була спрямована проти Росії,

– наголосив Фіцо.

Словацький прем'єр також не обійшов увагою звинувачення опозиції в підготовці державного перевороту, зазначивши, що влада буде готова до будь-яких дій.

Фіцо також зазначив, що у разі припинення транзиту російського газу через Україну уряд Словаччини відповість на цей крок. Він пригрозив накласти вето на подальшу допомогу Україні з боку Європейського Союзу, заявивши: "Роберт Фіцо – словацький прем'єр-міністр, а не український слуга".