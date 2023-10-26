"Хай краще 10 років домовляються про мир": Фіцо не підтримує військову допомогу Україні

Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не збирається підтримувати військову допомогу для України. Він вважає, що "краще 10 років домовлятися про мир".

Про це проросійський Фіцо повідомив під час виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що напередодні ми розповідали, що будуть обговорювати європейські лідери під час саміту ЄС у Брюсселі.

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Фіцо не підтримує військову допомогу Україні

Так, проросійський прем’єр вкотре наголосив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.

Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату,

– вважає він.

Фіцо також додав, що на цьому етапі війни у Росії "більші територіальні здобутки, ніж в України".

Яка причина ненависті Фіцо до України

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що у 2009 році суперечка між Україною та Росією щодо газу досягла апогею. Потік російського газу через українську територію припинився 7 січня. Це відключення посеред зими коштувало економіці Словаччини приблизно 100 мільйонів євро на день. Фіцо на той час був головою словацького уряду. Він дзвонив Путіну та Юлії Тимошенко. Вранці 14 січня він разом з делегацією приїхав у Київ.

Однак словацьку делегацію змусили довго чекати зустрічі з представниками українського уряду. Так, Тимошенко перед увімкненими камерами протягом 20 хвилин лаяла Фіцо за те, що той підтримав Москву у газовій суперечці між Росією та Україною.

"Це була абсолютно неприємна ситуація. Фіцо почервонів від гніву. Це була катастрофа. Його принизили",

– повідомляв словацький посадовець.