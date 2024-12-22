У Орбана навчився: навіщо Фіцо заявив про спробу "підкупу" Зеленським

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Володимир Зеленський нібито пропонував йому 500 мільйонів євро з російських активів в обмін на підтримку вступу України в НАТО. Фіцо взяв приклад з Віктора Орбана та вважає, що на Україні можна "заробити".

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зауваживши, що Словаччина проводить інформаційну кампанію проти України. Насамперед вона спрямована на підрив репутації керівництва нашої країни.

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Навіщо Фіцо заявив про спробу "підкупу" Зеленським

За словами політолога, Фіцо взяв приклад з Орбана, який останнім часом вважає, що весь світ тримається на ньому. Так, Орбан намагається просувати свої "мирні ініціативи", заявляє, що "на столі вже лежить пропозиція про перемир'я" та у різкій формі закликає або підтримати її, або відмовитися.

Так само і Фіцо вважає, що він зараз "на коні". Він навчився в Орбана, що, якщо Україна кудись прямує, то на цьому можна дуже гарно заробляти, якщо їй вставляти палиці в колеса, то ти молодець, а НАТО та Євросоюз тобі підуть назустріч,

– пояснив Лісний.

На думку політолога, звинувачення про спробу "підкупу" є інформаційною атакою, прем'єр-міністр просуває чергове ІПСО проти України. Сам Фіцо знає, як правильно підкуповувати, що було відомо з часів, коли він йшов на вибори.

Я бачу, що зараз йде потужна кампанія з усіх напрямків для дискредитації військово-політичного керівництва (України – 24 Канал). В першу чергу, піддаються сумніви щодо легітимності президента (Зеленського – 24 Канал),

– наголосив Лісний.

До речі, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус висловив думку про те, що лідер Словаччини намагався максимально дискредитувати Україну, щоб домогтися отримання російського газу.