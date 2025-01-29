"Він хижак": дочка Кеннеді виступила проти призначення кузена міністром охорони здоров'я США

Керолайн Кеннеді, донька 35 президента США Джона Кеннеді, закликала сенаторів не підтримувати призначення її двоюрідного брата Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я і соціальних служб. Вона заявила, що її двоюрідний брат є "хижаком".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Зокрема, дочка Кеннеді поділилася, якими звірствами займався її кузен в свої юні роки.

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Яким Роберт Кеннеді-молодший був в юні роки

Кеннеді заявила, що вважає своїм обов’язком висловитися. Вона публічно зачитала лист, який надіслала сенаторам, у якому детально описала тривожну поведінку свого кузена, яку спостерігала протягом багатьох років. Вона звинуватила його в лицемірстві щодо вакцин та "залежності від уваги й влади".

Я знаю Боббі все своє життя. Не дивно, що він тримає хижих птахів як домашніх улюбленців, адже сам Боббі – хижак,

– зазначила дочка Кеннеді.

Зокрема вона пригадала, як багато років тому її двоюрідний брат клав курчат та мишей у блендер, щоб потім згодувати своїм птахам.

"Я бачила, як його молодші брати і двоюрідні брати йшли за ним шляхом наркозалежності. Його підвал, гараж, кімната в гуртожитку завжди були центром подій, де можна було придбати наркотики, і він любив хизуватися тим, як кладе курчат і мишей у блендер, щоб згодувати їх своїм яструбам. Часто це була збочена сцена відчаю і насильства", – поідлилася Кенедді.

Чи зміг Роберт Кеннеді-молодший позбутися своїх "хвороб та недуг"

Кеннеді визнала, що її кузен зміг позбутися своїх "хвороб та недуг", але звинуватила його в тому, що він живе за подвійними стандартами та отримує фінансову вигоду від свого скептицизму щодо вакцинації.

Хоча він може заохочувати молоде покоління відвідувати зустрічі анонімних алкоголіків, Боббі залежний від уваги та влади. Боббі живиться відчаєм батьків хворих дітей, вакцинуючи власних дітей і створюючи послідовників, лицемірно відмовляючи інших батьків від вакцинації своїх дітей,

– наголосила вона.

Керолайн Кеннеді зізналася, що їй було непросто мовчати під час невдалої президентської кампанії її двоюрідного брата. Однак вона вважає своїм обов’язком висловитися, оскільки, на її думку, він перекрутив обставини вбивств її батька Джона Кеннеді та дядька Роберта Кеннеді.

"Також було нелегко мовчати минулого року, коли Боббі експропріював образ мого батька і відволікся від спадщини президента Кеннеді, щоб просунути свою власну провальну президентську кампанію, а потім принижуватися перед Дональдом Трампом, щоб отримати роботу", – заявила дочка Кеннеді.

Керолайн Кеннеді зазначила, що Роберт Кеннеді-молодший продовжує "відхрещуватися" від вбивств її батька та свого власного. Вона обурена, що людина, яка використовує сімейні трагедії для самореклами, може отримати посаду, пов’язану з питаннями життя і смерті в США.

У виданні зауважили, що члени родини Кеннеді й раніше не підтримували погляди Роберта Кеннеді-молодшого.

У вівторок, закликаючи Сенат відхилити кандидатуру свого двоюрідного брата, Керолайн Кеннеді заявила, що її батькові та дядькові "були б огидні" його погляди.