"Мадяр" заявив, що Росія намагалася вбити одночасно усіх керівників Сил безпілотних систем

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про спробу замаху на себе та інших офіцерів. Вона, за його словами, сталася 25 липня.

26 липня увечері очільник Сил безпілотних систем розповів про намагання росіян одночасно вбити його та інших керівників СБС, передає 24 Канал.

Дивіться також 4 розрахунки наших пілотів за 15 хвилин перетворили б базу НАТО у Перл-Гарбор, – "Мадяр"

Що відомо про замах окупантів на командирів Сил безпілотних систем?

"Ми оцінили вашу спробу штиркнути вчора нас всіх одночасово. Куріть бамбучелло",

— написав "Мадяр" у Facebook.

Також він опублікував фото з наради з командирами.

Командири Земляк ("Фенікс"), Кирило Кирилович ("К-2"), КЛІМА ("Птахи Мадяра"), Хасан ("Рарог") та Ахіллес ("Ахіллес"). Донбас. Робоча нарада, задуми, аналіз – підсумки, планування,

– додав військовий.

Довідка: У дописі "Мадяра" згадуються Герой України підполковник Дмитро Олексюк з позивним "Земляк", який очолює прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс"; Герой України, підполковник, командир полку "К-2" Кирило Верес; Клименко Андрій із позивним "Кліма", молодший лейтенант, командир 414 Окремої бригади БпС Збройних Сил України "Птахи Мадяра"; Олег Гуйт із позивним "Хасан", командир 427 окремого полку безпілотних систем "Рарог"; майор Юрій Федоренко із позивним "Ахіллес", командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

До слова, СБУ дронами вперше знищила російський БпЛА "Оріон", який є носієм бомб та ракет.