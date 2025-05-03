Робили засідки: як ГУР вдалося знищити російський Су-30 надводним дроном

Українські сили Оборони збили російський бойовий літак Су-30 дроном Magura. Це сталося 2 травня в акваторії Чорному морі.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу розповів, що вночі в Криму близько 30 безпілотних катерів України вирушили в напрямку півострова й влаштовували там засідки. Крім того, велика група повітряних дронів прямувала до східного узбережжя Чорного моря – у бік Новоросійська.

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Він додав, що з'явилася інформація: якийсь авіаційний транспорт Росії впав у море. Екіпаж катапультувався. Спочатку повідомляли, що це нібито був ударний гелікоптер, але з'явилася уточнена інформація – це Су-30.

Це не перше ураження авіаційної техніки за допомогою надводних дронів, озброєних переносними зенітно-ракетними комплексами. Ще у 2024 році так було знищено щонайменше два гелікоптери Мі-8, які намагалися знищити наші дрони, але були знищені зустрічним вогнем. Але цього разу мова про знищення саме літака,

– сказав Іван Ступак.

Він додав, що екіпаж, що катапультувався, суховантаж, що проходив поруч, підібрав двох російських пілотів. Росія визнає, що Україна мала можливість знищити цих пілотів, але цього не зробила. Він додав, що вважає рішення командування абсолютно правильним, оскільки Україна рухається у напрямку Заходу та має дотримуватися правил ведення війни.

Катери, які були в засідках у Чорному морі, постійно модифікуються. Якщо раніше це була фактично просто плавуча бомба, що йшла від точки А до точки Б, то зараз це значно складніша система.

Це і бомба, і платформа для FPV-дронів, які можуть злітати й керуватись окремими операторами. Це й система з ППО, і засоби радіоелектронної боротьби. Є навіть кулемети – наприклад, кулемет "Гатлінг" з обертовим блоком стволів. Такого озброєння вже досить, аби відігнати або й знищити російський гелікоптер чи навіть літак, якщо той необачно наблизиться,

– сказав Іван Ступак.

Ступак додав, що російська сторона визнала: Україна не просто атакувала дронами, а влаштувала засідку в Чорному морі. Вони спровокували росіян – зокрема, один із катерів стояв самотньо, приманюючи літак. Той наблизився на критичну відстань – і в цей момент з інших, завчасно розміщених катерів по ньому було завдано удару.