Робимо все для перемоги, – Kalush Orchestra подякували Зеленському за підтримку

Сьогодні, 14 травня, гурт Kalush Orchestra запалює на сцені фіналу Євробачення-2022. Перед виступом їх підтримав та зарядив на перемогу український президент Володимир Зеленський. Музиканти подякували йому за підтримку.

Будь-яка перемога дуже важлива, – Зеленський підтримав Kalush Orchestra

Відеозвернення до представників України на Євбробаченні-2022 Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

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Так, це не війна. Тим не менш, для нас сьогодні будь-яка перемога дуже важлива, тож вболіваємо за наших,

– сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський підтримав Kalush Orchestra перед фіналом: дивіться відео



Своєю чергою, українські музиканти подякували лідерові нашої держави за підтримку та підбадьорливі слова. Kalush Orchestra пообіцяли президентові зробити для перемоги все можливе.

"Дякуємо! Ви великий приклад для нас, нації і світу! Рівняємось на вас і зробимо все для перемоги України", – відповіли учасники гурту в інстаграмі.