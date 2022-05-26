Робить до 6 пострілів за хвилину: Генштаб показав гаубиці FH70, які нищать росіян на передовій

Українські військові щоденно отримують все нове й нове озброєння. Надають його нам партнери для того, щоб ми давали гідну відсіч російським військовим. От, наприклад, гаубиці FH70.

У Генштабі ЗСУ показали новенькі гаубиці FH70 калібру 155 міліметрів. Вони, підкреслюють у відомстві, вже працюють над знищенням російських військових на передовій.

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Випускають снаряди кожні 10 секунд

Одна з особливостей цих гаубиць полягає в тому, що вони оснащені напівавтоматичним завантажувачем снарядів. А це означає, що після набивання руки екіпаж здатний буде шість разів на хвилину бити ворога. Або ж кожні десять секунд позбавляти спокою російських загарбників.

Гаубиці FH70 оснащені двигуном від Volkswagen на 1700 кубічних сантиметрів. Він потрібний для того, щоб живити гідравліку гармати, коли її переводять у бойовий стан або ж навпаки згортають.

Ба більше, завдяки мотору така гаубиця здатна рухатися самостійно. І не на якісь кількасот метрів, а на цілих 20 кілометрів, якщо не перевищувати швидкість, так би мовити. А це однозначно дуже зручно, адже немає потреби бути цілком і повністю залежним від автомобіля.

ЗСУ знищують ворога гаубицями FH70 / Фото Генштабу ЗСУ

Ми не знаємо, скільки вже вдалося знищити окупантів за допомогою гаубиць FH70. Але точно знаємо, що свіжа статистика вас однозначно потішить.

Актуальні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення наші військові відправили на той світ 29 600 російських загарбників. Зауважимо, що лише за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 150 окупантів.

Але і це ще не все. Важливо не лише перетворювати окупантів на перегній, а й знищувати їхню техніку. З цим завданням українці теж відмінно справляються. На брухт уже перетворили 1315 танків, 3235 бойових броньованих машин, 617 артилерійських систем, 201 одиницю РСЗВ, 93 одиниці засобів ППО, 2225 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, а також 47 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, в оснащенні "другої армії світу" стало на 206 літаків, 170 гелікоптерів, 502 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 114 крилатих ракет і 13 човнів менше.

Водночас варто зауважити, що як живої сили, так і техніки в Росії ще дуже і дуже багато. Тож недооцінювати ворога зараз ні в якому разі не варто. Та все ж потрібно розуміти, що всі ці втрати щоденно наближують нас до перемоги!

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