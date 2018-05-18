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Робити добрі справи, граючись: сайт "Котики" за місяць заробив 35 тисяч гривень на благодійність

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Сайт
Сайт "Котики" за місяць заробив 35 тисяч гривень на благодійність / bihus.info

За місяць після запуску ігрової платформи kotyky.org.ua до проекту долучились 6 тисяч учасників, які заробили більше 34 тисяч “котиків” (ігрова валюта, еквівалент гривні). Частину з них вже перераховано фондам, а інші “котики” чекають на відправку.

Про це йдеться у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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“Робити добрі справи, граючись”, – цей простий меседж допоміг проекту “Котики” залучити понад 6 тисяч учасників упродовж місяця. Кожен з них займається благодійністю, не витрачаючи коштів.

Як це працює? Сайт kotyky.org.ua – це онлайн-гра, винагородою в якій є віртуальна валюта. Тільки цю валюту не можна забрати собі, а лише віддати на благодійність.

Спочатку учасник реєструється на платформі і виконує нескладні завдання. Потім за кожне завдання (після перевірки) отримує певну кількість “котиків” (віртуальної валюти). А потім учасник обирає неприбуткову організацію (на платформі їх 9) і перераховує їх зароблених “котиків”.

Сайт
Сайт "Котики" дозволяє заробити гроші на благодійність

За місяць учасники проекту виконали 4,2 тисячі завдань (а це 142 завдання на день) і заробили понад 34 тисяч гривень. 15 тисяч вже віддали на благодійність – третину з цих коштів (5461 гривню) отримав Фонд "Повернись живим". На ці гроші, наприклад, можна придбати новий бінокль, або коптер для українських воїнів.

2429 гривень було відправлено для допомоги онкохворим дітям через фонд "Таблеточки". Цих “котиків” буде витрачено на катетери, халати, системи та інші медичні матеріали для маленьких пацієнтів.

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Ще 2067 гривень учасники перерахували фонду "Вуглик", який наразі займається відновленням притулку для тварин поблизу Львова. 1064 "котиків" отримав фонд "Краб", що тісно співпрацює з Національним інститутом раку і також допомагає хворим діткам.

1001 "котик" відправили Всеукраїнському центру волонтерів People`s Project, який займається біотехреабілітацією воїнів АТО. 982 гривні отримав фонд допомоги тваринам "Happy Paw". "Агенти змін", що змінюють громадський простір Києва, отримали 907 гривень., проект "Кожен може" (допомога дітям, які постраждали внаслідок військового конфлікту на Сході) – 839 гривень, а фонд "Бджілка", що закуповує інфузійні фільтри для онкохворих, – 322 гривні.

Розробники платформи зазначили, що зараз на сайті вже понад 19 тисяч “активних котиків”, готових до висилання. І закликали учасників перевірити власний рахунок і натиснути кнопку “Віддати”. 

Теги: Новини України благочинність Волонтери Гроші
Джерело: 24 Канал
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