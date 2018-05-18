Делать добрые дела, играя: сайт "Котики" за месяц заработал 35 000 гривен на благотворительность

Через месяц после запуска игровой платформы kotyky.org.ua к проекту присоединились 6000 участников, которые заработали более 34 тысяч "котиков" (игровая валюта, эквивалент гривны). Часть из них уже перечислены фондам, а другие "котики" ждут отправки.

Об этом говорится в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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"Делать добрые дела, играя", – этот простой месседж помог проекту "Котики" привлечь более 6000 участников в течение месяца. Каждый из них занимается благотворительностью, не тратя средств.

Как это работает? Сайт kotyky.org.ua – это онлайн-игра, вознаграждением в которой является виртуальная валюта. Только эту валюту нельзя забрать себе, а лишь отдать на благотворительность.

Сначала участник регистрируется на платформе и выполняет несложные задачи. Затем за каждое задание (после проверки) получает определенное количество "котиков" (виртуальной валюты). А потом участник выбирает неприбыльную организация (на платформе их 9) и перечисляет им заработанные "котики".

Сайт "Котики" позволяет заработать деньги на благотворительность

За месяц участники проекта выполнили 4,2 тысячи задач (а это 142 задания в день) и заработали более 34 тысяч гривен. 15 тысяч уже отдали на благотворительность – треть из этих средств (5461 гривну) получил Фонд "Вернись живым". На эти деньги, например, можно приобрести новый бинокль или коптер для украинских воинов.

2429 гривен были отправлены для помощи онкобольным детям через фонд "Таблеточки". Эти "котики" будут потрачены на катетеры, халаты, системы и другие медицинские материалы для маленьких пациентов.

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Еще 2067 гривен участники перечислили фонду "Уголек", который сейчас занимается восстановлением приюта для животных вблизи Львова. 1064 "котика" получил фонд "Краб", который тесно сотрудничает с Национальным институтом рака и также помогает больным детям.

1001 "котик" отправили Всеукраинскому центру волонтеров People`s Project, который занимается биотехреабилитацией воинов АТО. 982 гривны получил фонд помощи животным "Happy Paw". "Агенты перемен", изменяющие общественное пространство Киева, получили 907 гривен, проект "Каждый может" (помощь детям, пострадавшим в результате военного конфликта на Востоке) – 839 гривен, а фонд "Пчелка", закупающая инфузионные фильтры для онкобольных, – 322 гривны.

Разработчики платформы отметили, что сейчас на сайте уже более 19 тысяч "активных котиков", готовых к высылке. И призвали участников проверить свой счет и нажать кнопку "Отдать".