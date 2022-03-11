Робитимемо все залежне, щоб коридори працювали, – Денисенко

Вже кілька днів поспіль російські терористи порушують обіцянку не стріляти під час евакуації цивільного населення із Маріуполя. Окупанти неодноразово відкрили вогонь по "зеленому коридору".

Тим часом українська влада не залишає спроб організувати допомогу людям, які перебувають в місті. Детальніше про зелені коридори розповів у прямому ефірі телеканалу "Рада" міністр внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує 24 канал.

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Маріуполь – головна ціль Путіна

На жаль, поки що головна ціль Кремля – не допустити гуманітарних коридорів в бік України. Те, що ми зараз спостерігаємо щодо Маріуполя – це особиста вказівка Путіна. Таким чином він примушує місто здатися.

Водночас українська сторона робить все, що від неї залежить, – зазначив Денисенко, – проте зараз все в руках однієї людини. І це – Путін.

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