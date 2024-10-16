Робітники для заводів і особовий склад, – Зеленський про участь КНДР у війні проти України

Володимир Зеленський заявив, що Росія вже намагається залучити громадян КНДР для війни проти України. Наразі північнокорейські громадяни працюють на ворожих заводах, а також можуть бути та в особовому складі армії окупантів.

Про це президент України заявив під час представлення пунктів Плану перемоги Україні у Верховній Раді, передає 24 Канал.

До теми Путін збожеволів, він не зміниться, адже надто вчорашній і глухий, – Зеленський

Як Росія залучає громадян КНДР для війни проти України

Зеленський наголосив, що в коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея. За словами президента, родина Кім наразі тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу.

Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей. Це робітники для російських заводів – замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії.

Фактично це участь уже другої держави у війні проти України на боці Росії,

– підкреслив президент.

Він також заявив, що кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна. Так само, як і співпрацю Китаю з Росією.

"Попри заяви Пекін утримується від справді дієвих кроків для того, щоб зупинити агресію та порушення Росією Статуту ООН", – наголосив український лідер.

Він також зауважив, що варто чесно говорити, що якщо українці та всі наші партнери не посиляться зараз, то Путін встигне посилитися в наступному році так, щоб назавжди відкинути дипломатію.