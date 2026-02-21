Укр Рус
П'є багато чорної кави без цукру: у CNN дізналися, як починається робочий день Зеленського
21 лютого, 19:36
П'є багато чорної кави без цукру: у CNN дізналися, коли починається робочий день Зеленського

Юлія Харченко
Основні тези
  • Робочий день президента Зеленського починається о 3 – 4 годині ранку з отримання звітів із фронту, а підтримувати працездатність йому допомагає чорна кава без цукру.
  • Перша леді Олена Зеленська зазначила, що війна є постійним емоційним викликом для родини, але вони намагаються знаходити моменти радості.

Графік президента України розпочинається ще до світанку – з перших повідомлень про ситуацію на передовій. В оточенні кажуть, що війна суттєво вплинула на його щоденний режим.

Війна значно вплинула на режим життя президента. Про це пише CNN.

Як починається робочий день Зеленського?

Робочий день президента України Володимира Зеленського зазвичай починається о 3 – 4 годині ранку з отримання перших звітів із фронту. 

За даними видання, багаторічний тиск і війна помітно вплинули на зовнішність глави держави. У публікації зазначається, що він працює у щільному графіку та п'є чорну каву без цукру, аби підтримувати працездатність протягом дня. 

Перша леді Олена Зеленська в коментарі для CNN розповіла, що війна триває для родини як постійний емоційний виклик. Вона наголосила, що повноцінного відчуття щастя з початку вторгнення не було, однак сім'я намагається знаходити короткі моменти радості. 

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що Зеленський зберігає почуття гумору та іноді знаходить час для читання або перегляду фільмів, зокрема під час поїздок.

Як сім'я Зеленський переживає повномасштабне вторгнення?

  • Олена Зеленська розповіла, що повномасштабне вторгнення Росії змінило її життя, і вона відчуває постійний страх, який намагається контролювати. Перша леді зазначила, що сім'я Зеленських роз'єднана через війну, і вони рідко бачаться з чоловіком через безпекові причини.

  • Зеленська також розповідала, що не живе разом з чоловіком. Родина роз'єднана. Їм вдається іноді зустрічатись, але це буває доволі рідко. 

  • Своєю чергою Володимир Зеленський зазначав, що дуже сумує за своєю сім'єю. Коли Володимир Зеленський спілкується з дружиною, вони можуть обговорювати все, окрім політики.