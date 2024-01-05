Виконувати бойові завдання на фронті: Україна розробила власного наземного робота

Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів про нову технологічну розробку нашої держави. Мовиться про наземного робота D-21-11.

Цей робот виконуватиме бойові завдання на фронті. Наразі Міністерство цифрової трансформації тестує безпілотні технології з Brave1.

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Федоров розповів про робота D-21-11

Очільник Мінцифри зауважив, що D-21-11 – це універсальний український робот, який створили учасники оборонного кластера Brave1.

Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Наприклад, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції,

– розповів міністр.

Він також зауважив, що цю платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для наших бійців у гарячі точки. Федоров зауважив, що бойова частина робота повністю знімна.



Робот D-21-11 / Фото з телеграм-каналу Михайла Федорова

"Бойова частина робота, D-11, уже пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових. У планах розробників – інтегрувати в робота натівські види озброєння та посилити стійкість до ворожого РЕБ", – підкреслив глава Міністерства цифрової трансформації.

Міністр розповів, що зараз його команда працює над масштабуванням виробництва. Він запевнив, що міністерство продовжує технологічно посилювати українську армію, адже це допоможе ефективно протидіяти ворогу та зберегти людські життя.



Робот D-21-11 виконуватиме завдання на фронті / Фото з телеграм-каналу Михайла Федорова

Федоров розповів про використання роботизованих технологій на фронті