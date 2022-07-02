Очищатиме від російських мін: на що здатний потужний собака-робот Spot, який їде в Україну

Робот Spot Arm вже відомий багатьом. Він може бігати, танцювати, долати різні перешкоди й радше нагадує веселого домашнього улюбленця. Однак насправді цей робот покликаний рятувати та допомагати.

Його можна використовувати для пошуку людей під завалами, патрулювання території, а в окремих випадках – навіть для розвідки. Робот Spot Arm їде в Україну.

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Як робот Spot Arm допомагатиме Україні

На українській території Spot Arm працюватиме над знешкодженням мінометних та касетних нерозірваних боєприпасів. Для початку його випробують у Київській області. Зокрема, у місцях, де раніше побували російські окупанти.

За допомогою роботизованої руки Spot Arm перетягуватиме снаряди у спеціально відведені місця для подальшого знешкодження.



Робот Spot Arm допомагатиме Україні / Фото Boston Dynamics

Характеристики Spot Arm

Цього робота у 2018 році створила американська компанія Boston Dynamics. Таких псів використовують в армії США, щоб дистанційно займатися розміновуванням територій. Аналогічну роль Spot Arm виконуватиме й в Україні.

Робот може переносити вантажі вагою до 14 кілограмів. Водночас сама роботизована рука здатна підіймати максимальне навантаження у 4 кілограми.

Spot Arm має камеру, що передає зображення у роздільній здатності 4К. Огляд – на 360 градусів. Водночас роботом можна керувати як зі спеціального планшета, так і залишити його для автономної роботи.

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Робот Spot Arm рухається зі швидкістю 6 кілометрів на годину. Однаково легко він долає різні перешкоди: каміння, сходи, насипи й навіть перекладини.

Робот вміє повзати, лягати, бігати, стрибати й навіть розвертатися на місці. У лапах Spot Arm – 12 електроприводів, які й дарують йому таку маневровість. Водночас камери й сенсори забезпечують аналіз місцевості. Так робот визначає, куди йому треба рухатися далі.

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Якими є переваги робота

Цікавий факт про пересування Spot Arm: крім камер та різноманітних датчиків, робот використовує одометрію. Це дані про рух електроприводів. Власне, самі датчики формують людську пропріоцепцію – відчуття положення тіла в просторі.

Сучасні технології у поєднанні з особливою конструкцією цього робота роблять його не просто маневровим, але й забезпечують йому роботу практично в будь-яких метеоумовах.

Spot Arm може виконувати завдання і в мінус 20 градусів й навіть у плюс 45 градусів. Водночас в автономному режимі роботи заряду вистачає на півтори години.



Spot Arm може виконувати завдання у різних умовах / Фото Boston Dynamics

Зважаючи на те, що російські окупанти мінують територію України й безперервно поливають українську землю снарядами, багато з яких так і не розриваються, нам згодиться будь-яка допомога, пов'язана з розміновуванням.

Усе через те, що це дуже небезпечний, складний та довготривалий процес. Якщо у нас є шанс мінімізувати втрати серед піротехніків та саперів, хай навіть частково використовуючи для цього роботів, то таким шансом обов'язково потрібно скористатися.