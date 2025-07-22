Робот ЗСУ врятував важкопораненого бійця, проїхавши 14 кілометрів на лінії вогню

Робот ЗСУ провів евакуацію важкопораненого воїна. Під час транспортування військовому ще надавали допомогу.

Роботизована платформа подолала 14 кілометрів, аби вивезти пораненого з передової. Про це пише 24 Канал з посиланням на 5-ту окрему штурмову Київську бригаду.

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Що відомо про порятунок воїна?

На полі бою бійцям 5 штурмової вдалося евакуювати важкопораненого побратима завдяки сучасному роботу. Ця операція відбулась у зоні постійного вогневого контролю ворога.

Під час транспортування військовому знадобилась додаткова допомога. Побратими ризикували життям, аби врятувати його дорогою до точки евакуації.

Наземний дрон подолав понад 10 кілометрів складною ділянкою фронту. Успішна евакуація стала можливою завдяки інноваціям, що вже працюють в умовах бойових дій.

Військові зазначають, що використання таких роботів дозволяють евакуювати поранених без ризику для інших бійців.

До слова, проєкт ODIN створив дрони-перехоплювачі, здатні збивати "Шахеди" та "Гербери". Наразі ці системи проходять бойові випробування разом із підрозділами ЗСУ. Завершується виробництво першої сотні таких дронів.