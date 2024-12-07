Без шансу на втечу: розвідники "Артану" перетворють у попіл ворога на Запоріжжі – вибухове відео

"Артан" продовжує ліквідацію росіян на Запорізькому напрямку. Військові спецпідрозділу ГУР МО України демонструють свою ефективність у знищенні живої сили та техніки російських окупантів на півдні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Артан". Розвідники зазначають, що вони методично знищують армію противника завдяки злагодженій роботі штурмовиків, артилеристів та операторів БПЛА.

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Бійці "Артану" завдають нищівних ударів

Робота "Артану" – це холодний розрахунок, точне планування та злагоджена взаємодія всіх елементів бойової групи.

Щодня воїни системно випалюють позиції росіян, завдаючи нищівних ударів і змушуючи окупантів залишати українські території.

Командир підрозділу з позивним "Титан" зазначає, що головний принцип їхньої роботи – це чітке виконання поставлених завдань.

Чітке планування, злагоджена взаємодія з іншими підрозділами, гострий розум і холодний розрахунок у діях кожного бійця забезпечують результат. Маємо завдання, які методично виконуємо,

– пояснив він.

Спецпризначенці ГУР знищують росіян: дивитися відео

Злагоджена робота "Артану" дозволяє швидко виявляти слабкі місця росіян, визначати розташування його техніки та живої сили, а потім завдавати точних ударів, які залишають ворогу дедалі менше шансів для опору.

