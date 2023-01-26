Наближається 24 лютого, а результатів немає, – Данілов про активізацію інформаційних атак Кремля

Росія посилює інтенсивність інформаційних атак на Україну. Керівництво країни-агресорки намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни різними методами.

Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, зараз росіяни особливо активізували інформаційні атаки.

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Зокрема, окупанти вкидають у інформаційний простір нашої країни тези про те, що "Україна не може перемогти у війні" та інші нісенітниці.

"ФСБ Росії поставили на вуха"

Як зазначив секретар РНБО, в інфопросторі лунають певні речі, за якими насправді стоять російські спецслужби.

Найближчим часом ми можемо чути дуже багато різноманітних "думок". Адже ФСБ Росії на сьогодні поставили на вуха. Всі співробітники перебувають на своїх місцях і максимально відпрацьовують свої завдання,

– розповів Данілов.

Він додав, що така особлива активність пов'язана з тим, що наближається річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Зараз у них максимальна активізація, тому що наближається 24 лютого, а результатів ніяких немає", – наголосив Данілов.

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ФСБ Росії намагається залучити кримінальних авторитетів

Як розповів секретар Ради національної безпеки та оборони, співробітники ФСБ Росії намагаються залучити кримінальних авторитетів, які б мали розхитати ситуацію в Україні.

Ці люди зараз не перебувають на території України. Більшість їх перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах та в інших країнах Перської затоки. Вони там відпочивають,

– зазначив Данілов.

Він додав, що ці люди, які мають громадянство України, мали б перебувати в Україні і бути у лавах ЗСУ.

"Якщо вони вважають, шо вони там пересидять, і все буде добре, і будуть далі відпочивати там разом з кримінальними авторитетами з Москви та Ічкерії, то так не вийде," – наголосив секретар РНБО.

"Відпрацюємо це, щоб потім не з'являлися нові "медведчуки"

Він додав, що представники сектору безпеки та оборони України повністю проінформовані про ситуацію.

Олексій Данілов Секретар Ради національної безпеки та оборони Ми відпрацюємо всі ці моменти, тому що для нас це дуже небезпечна річ. Щоб так не сталося, щоб після війни у нас будуть з'являтися нові "медведчуки", а також інші елементи, які будуть заважати нам будувати нашу країну.

Він додав, що українським правоохоронцям чудово відомо, про що йдеться і з ким співпрацюють ці люди.

"Наше завдання – дочекатися, коли вони будуть на території нашої країни і здійснити відповідні заходи, аби їх затримали відразу при перетині кордону", – сказав секретар РНБО.

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