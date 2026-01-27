Про це пише політолог Олексій Курпас.

Що розповів експерт?

Політолог не залишив без уваги нещодавні затримання навідників ударів у різних областях України. За його словами, саме робота контррозвідки СБУ не дозволяє Росії точніше коригувати удари та робить атаки менш ефективними. Курпас вважає, що без цього удари ворога були б болючішими.

Загалом за час повномасштабної війни СБУ викрила близько 130 агентурних мереж, до яких входило майже 600 російських агентів. Важливо, що Служба не обмежується ліквідацією окремих ланок, а системно руйнує цілі мережі,

– написав він.

Політолог пояснив, що це не дає росіянам жодного шансу на швидке відновлення розвідувальних каналів у тилових та в прифронтових територіях.

Експерт підкреслив, що контррозвідка сьогодні – важливий і високоефективний компонент Служби безпеки України, який постійно випереджає за ефективністю російські спецслужби. Курпас наголосив, що мова не про поодинокі успіхи, а про саму модель роботи на випередження: значну кількість російських агентів затримують до того, я він встигає реалізувати задумане та передати ворогу інформацію про критичні об'єкти.

Окремо варто відзначити кадрові зміни у керівництві СБУ. Призначення першим заступником голови Служби Олександра Поклада означає подальше посилення саме контррозвідувального напряму,

– резюмував експерт.

Нагадаємо, вже вдалося запобігти російській дорозвідці на місці удару "Орешніком" на Львівщині. Тоді по гарячих слідах затримали двох коригувальників.

Крім того, у Києві днями СБУ затримала агентку Росії, яка мала зафіксувати, який стан ТЕЦ після обстрілів і скоригувати наступний удар. Також затримали коригувальника ФСБ, який допомагав бити по Слов’янську, та агентів, що намагалися палити військову техніку в Києві, а також низки інших посібників ворога.