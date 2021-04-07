Робота триває, – Данілов про "шалену агентуру" Росії в Україні

Росія має в Україні багато шпигунів, а біля кордонів почалася військова активізація. Ці слова підтвердив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

Про те, що в Україні справді триває шпигунська війна Данілов сказав в інтерв'ю виданню. Він запевнив, що у цьому напрямку постійно ведуться роботи.

​Увага Домовлятися з росіянами неможливо, – Данілов

Втім, на жаль, про це публічно звітувати для суспільства не можна. Однак і спростовувати того факту, що агентурна мережа Росії на нашій території величезна – теж не можна.

Ми це підтверджуємо. Наші розвідки займаються цими питаннями. Ми відпрацьовуємо дуже багато речей з цього приводу. Не можемо публічно звітувати суспільству, але, повірте, робота йде шалена в цьому напрямку,

– сказав Данілов.

Він також додав, що складно сказати, скільки саме таких агентів є. Данілов запевнив, що "це природна річ – розвідки працюють по всьому світу".

Про армію

Секретар РНБО також заявив, що "у нас вже не та армія, яка була у 2014 році".

"Ви знаєте, у якому стані росіяни залишили нашу армію. А кількість російської агентури в Службі безпеки, Міністерстві оборони була просто шаленою", – зазначив він.

Данілов також запевнив, що у разі агресії Росії захистом української державності будуть займатися майже всі.