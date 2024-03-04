У роботі СБУ Малюк робить ставку на унікальні спецоперації та контррозвідку, – Роман Костенко

4 березня 2024, 17:47
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Голова СБУ Василь Малюк перетворив Службу на ефективну структуру. Зокрема її важливим напрямком діяльності стала контррозвідка та унікальні спецоперації.

Про це народний депутат та секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів в інтерв’ю журналістам.

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Костенко прокоментував, як змінилася Служба при роботі Василя Малюка

"Зараз Василь Малюк виводить Службу на новий рівень. Дає їй більше повноважень, більше можливостей. Служба працює у тому напрямку, в якому вона повинна працювати у воєнний час – це контррозвідувальний захист держави", – сказав Роман Костенко.

Він зазначив, що СБУ не тільки активно виявляє ворожі агентурні мережі всередині країни, але й успішно проводить операції за кордоном. Також нардеп нагадав, що саме Служба безпеки почала успішно використовувати морські дрони для ураження російських кораблів та Кримського мосту. Цим вона продемонструвала асиметричні методи боротьби з ворогом.

Окрему увагу Костенко звернув на досягнення центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

Маючи невелику кількість бійців, за кількістю ураженої техніки "Альфа" завжди є одним із лідерів. Це говорить про професіоналізм і про правильно побудовані процеси у службі,
– сказав він.

Нагадаємо, Служба безпеки України протягом 2023 року виявила 47 агентурних мереж, в яких діяли зрадники та російські агенти. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підозри отримали понад дві тисячі зрадників. Також СБУ двічі підірвала Кримський міст та вразила 11 російських кораблів своїми морськими дронами.

Автор: Даша Птаховська