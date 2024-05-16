Спроби були: де росіяни намагаються просуватися на Запорізькому напрямку

Російські окупанти вже не раз заявляли, що нібито захопили селище Роботине, що на Запоріжжі. Насправді для росіян стало звичною практикою постійно обманювати й видавати бажане за дійсне.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, зауваживши, що коли ворог доходить до центру якогось села чи міста, то заявляє, що буцімто його захопив. Умовно дійти до сільської ради й потім втекти звідти для окупантів означає небувалу "перемогу".

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Яка ситуація біля Роботиного

"У росіян були спроби, деякі навіть вдалі, дістатися до колишнього приміщення сільської ради, яке також зруйноване. Окупанти визначають його як центр Роботиного й коли туди доходять, то кажуть, що нібито захопили цілий населений пункт", – розповів Сергій Лишенко.

Насправді це село зараз одне велике поле бою. Закріпитися у ньому досить важко, бо якщо в полі ще можна викопати для себе окоп, хоч і під обстрілами, то в селі зробити це не так просто. Одна з причин – заасфальтовані дороги, частина навіть забетонована, залишки фундаментів, а ще прицільний вогонь ЗСУ. Викопати окоп у таких умовах практично неможливо.

Що відбувається біля Роботиного: дивіться на карті

"Враховуючи, що саме село витягнуте, і це досить велика ділянка, то окупантам необхідно щоразу добиратися від своїх позицій до позицій ЗСУ для того, щоб дати бій. Перебуваючи під вогневим ураженням – це досить важко", – зауважив депутат Запорізької обласної ради.

Які перспективи на цьому напрямку

За словами Сергія Лишенка, ворог не атакував Запоріжжя такими силами, як, наприклад, Бахмут чи Авдіївку. Тут не було такої кількості живої сили, техніки, авіаційної підтримки. Наразі плани Росії невідомі, але поки очевидно, що пріоритетом для неї залишається Донецький напрямок.

Попри це, не можна стверджувати, що в області тихо. Обстріли та удари також фіксують. Зокрема бої постійно тривають біля Роботиного, Гуляйполя, Кам'янського. Тому загроза нікуди не зникла.

Яка гуманітарна ситуація

У Запорізькій області понад 10 000 людей проживають взагалі без базових умов. У них немає води, газу, електрики. Втім можливість виїхати з регіону, поселитися у гуртожитках, тимчасових прихистках є. Проте самі люди не хочуть залишати свої домівки.

На мій погляд, умовній бабусі, яка живе на пенсію у підвалі зруйнованого Оріхова, без води, тепла та газу, – живеться точно гірше, ніж, наприклад, жилося б у гуртожитку в Запоріжжі. Але вона вибирає жити у своїй домівці й не хоче виїжджати. Це її вибір,

– підкреслив депутат Запорізької обласної ради.

Також є інші міста і села, які розташовані трохи далі від лінії фронту. Туди люди приїжджають періодично, дивлячись, яка ситуація. Для багатьох з них обстріли вже стали чимось звичним і буденним. Але варто розуміти, що у будь-якому разі ситуація небезпечна, а загроза загинути від російського обстрілу зберігається.

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