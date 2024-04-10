У ЗСУ спростували заяви, що росіяни зайшли й закріпилися в Роботиному

У мережі ширилася інформація, що росіяни нібито зайшли в Роботиному у Запорізькій області. У 65 окремій механізованій бригаді наголосили, що ці дані не відповідають дійсності.

Військові наголосили, що ситуація біля Роботиного лишається під контролем. А наші захисники продовжують оборонятися біля цього населеного пункту.

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Військові розповіли про ситуацію біля Роботиного

У 65 окремій механізованій бригаді наголосили, що цього дня деякі ЗМІ й телеграм-канали підхопили інформацію про захід росіян у Роботине без перевірки її достовірності. Зокрема, військові пояснили, що у цій зоні відповідальності дійсно відбуваються регулярні сутички із ДРГ противника, які заходять у село і намагаються там закріпитися.

Але успіху окупанти не мають, і про спроби штурмів ми теж регулярно повідомляємо,

– зазначили в 65 ОМБр.

Військові підкреслили, що атаки противника наші підрозділи відбивають артилерією ще на підступах до Роботиного, а розрізнені групи окупантів бійців 65 бригади і суміжних підрозділів добивають ударними дронами й мінометними розрахунками та контрдиверсійними заходами.

"Сьогодні цей населений пункт утримують бійці Сил оборони України. Отже, ворог його не контролює", – сказали наші захисники.

У 65 ОМБР попросили українців не створювати зайвого хайпу і не спиратися на псевдоекспертні думки тих, хто не має прямого стосунку до реальної бойової роботи і не володіє оперативною обстановкою.

У гонитві за штучною сенсацією такі заяви некомпетентних осіб можуть суттєво нашкодити бойовій операції, а за цим -- життя людей. Довіряйте лише офіційним достовірним джерелам і повідомленням уповноважених осіб Сил оборони України,

– закликали військові.

Депутат Запоріжжя заявив про прорив росіян у Роботине

Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в етері телеканалу "Еспресо" зазначив, що нібито бої вже тривають у самому Роботиному. За словами Лишенка, ворогу вдалося прорватися у населений пункт.

Також за даними депутата, начебто з боку Вербового лінія розмежування також "трохи змістилася в наш бік", а ворог "потрохи відтісняє й відвойовує те, що вдалося вибити під час тогорічного контрнаступу ЗСУ".

Лишенко також наголошував, що росіяни нібито "крок за кроком, по 100 метрів вже зайшли в Роботине". Зокрема, він казав, що "просуваючись на 100 – 200 метрів росіяни фіксуються, закопуються, а потім їхні дії повторюються, і так, крок за кроком".