Населений пункт без населення: ЗСУ показали з неба розбомблене Роботине на Запоріжжі

У районі Роботиного уже тривалий час точаться запеклі бої. Війна, розв'язана Росією, перетворила населений пункт на пустку без жодної вцілілої будівлі.

Розташоване Роботине у Запорізькій області. У Силах оборони Півдня показали, який вигляд має село станом на середину квітня 2024 року. Власне, після двох років повномасштабної війни та понад пів року в ролі форпосту, що тримає лінію фронту.

Дивіться також Має дати результат, – Зеленський заявив, що новий контрнаступ ЗСУ буде успішнішим

Жодної незруйнованої будівлі

Як слушно констатують в Силах оборони Півдня, наразі Роботине важко назвати населеним пунктом, оскільки в ньому немає населення. Окупанти принесли в регіон "руський мір", що для звичайної людини є життєво небезпечним.

Рятуючись від росіян, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати. Таке обличчя має "руський мир". Саме так "асвабадітєлі" звільняють наші території… Звільняють від квітучих садів, від затишних хат, від дитячого сміху і геть від життя,

– пишуть в ЗСУ.

У Силах оборони Півдня додають, що ворог також має часто нахабство хизуватися руїнами, що він приніс на українську землю. До того ж звітуючи про "успіхи на фронті".

Роботине на Запоріжжі з неба: відео Сил оборони Півдня

Більше про село

Розташоване Роботине в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області. До початку повномасштабного вторгнення його населення становило 480 осіб.

6 березня 2022 року Роботине окупували російські загарбники. Рівно через рік, 7 серпня 2023 року, за повідомленнями ЗМІ, Збройні Сили України вперше увійшли в межі села.

Роботине окупували російські загарбники. Рівно через рік, 7 серпня 2023 року, за повідомленнями ЗМІ, Збройні Сили України вперше увійшли в межі села. 22 серпня 2023 року на територію населеного пункту зайшли військові 47 ОМБр, які почали евакуацію жителів на бронемашинах Bradley.

на територію населеного пункту зайшли військові 47 ОМБр, які почали евакуацію жителів на бронемашинах Bradley. 23 серпня 2023 року , у День Державного прапора України, над селом підняли український прапор. Тоді й остаточно звільнили Роботине від російських окупантів.

, у День Державного прапора України, над селом підняли український прапор. Тоді й остаточно звільнили Роботине від російських окупантів. 28 серпня 2023 року офіційно про визволення населеного пункту повідомило Міністерство оборони України.

офіційно про визволення населеного пункту повідомило Міністерство оборони України. 26 грудня 2023 року через постійні шторми з боку російських військових ЗСУ відійшли на більш вигідні позиції на північ від села.

Де розташоване село Роботине в Запорізькій області: дивіться на карті від DeepState