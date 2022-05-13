Росія хоче відновитися на українській землі через місцевий філіал РПЦ

Російська церква сміє вимагати від України припинити "беззаконня на релігійному ґрунті". Еммм, що ще українська держава має зробити для російської церкви? Може, виділити грошей з бюджету чи віддати в користування Софію Київську?

УПЦ МП = РПЦ

А ще РПЦ заявляє про те, що Росія напала на Україну через Томос. Так-так, логіку "сама винна", яку московські попи часто просувають щодо зґвалтувань, вони також поширюють і на політику.

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І загалом РПЦ висловлює занепокоєння "непоодинокими випадками розпалення в Україні ворожнечі і розбрату на релігійному ґрунті".

Йдеться зокрема про законопроєкт, який я зареєструвала. Я вдячна за таку високу оцінку моїх зусиль. Планую докладати їх вдвічі більше.

Тому що добре пам'ятаю, що Рociя не вперше окуповує українські міста, винищує людей, краде врожай та намагається переписати історію. До цього вона 70 років коїла з Україною те саме — просто під вивіскою "СРСР".

Важливо УПЦ МП розпочала в Україні ще одну спецоперацію за вказівкою бункерного психопата

Як бур'ян

Але ми забули про це. Згадайте, який рейтинг був у проросійських партій, які позиції займало pociйське телебачення, телеканали, музика до 2013 року? Якими були суспільні настрої щодо "братнього народу", скільки вірян ходило до мocковської церкви. Ходило й досі ходить.

Я боюся, що навіть після нашої неминучої перемоги Рociя знайде спосіб відновитися на українській землі. Як гідра, у якої на місці відрубаної виростає дві нові голови.

Який сенс зносити пам'ятники Пушкіну і забороняти проросійські партії, якщо у нас буйно квітне УПЦ МП?

Агентів впливу Росії потрібно викорінювати радикально й повністю – як бур'ян.