У Чечні викрали родича Джохара Дудаєва, – ЗМІ

Удень 25 вересня з'явилося повідомлення про те, що росіяни могли викрасти родича Джохара Дудаєва. Мова про Лом-Алі Ідігова – двоюрідного племінника Дудаєва.

Про викрадення повідомив телеграм-канал 1ADAT, який позиціює себе рупором національно-визвольного руху Чечні за незалежність. Там припустили, що чоловіка можуть утримувати в Грозному.

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Що відомо про викрадення родича Джохара Дудаєва

Лом-Алі Ідігов є двоюрідним племінником Джохара Дудаєва. В Ідігова всі рідні брати загинули шахідами (мусульманами-мучениками, які загинули за віру - 24 Канал) на війні проти російських окупантів. Нині Лом-Алі займається бізнесом у Москві. 17 вересня Ідігов приїхав додому до селища Катаяма міста Грозний. Ідігов викрадений зі свого будинку кадировськими терористами та доставлений до УВС Грозного. Вже 8 днів Ідігова незаконно утримують у відділенні поліції, не пред'являючи жодних офіційних звинувачень,

– ідеться в дописі.

1ADAT зауважили: Лом-Алі не займався злочинною діяльністю, тож кадирівцям нема чого пред'явити йому. Хіба що те, що він викладав у своєму інстаграмі фото Дудаєва.

Телеграм-канал просить надати максимального розголосу події, "щоб кадировці не катували і не посадили Ідігова, за те, що він є родичем Джохара Дудаєва".

Довідка. Катаяма – це мікрорайон міста Грозний, названий на честь японського комуніста Сен Катаями (справжнє ім'я – Сугаторо Ябукі). Там є мечеть, парк і ТРЦ.

Де розташовані Грозний і мікрорайон Катаяма: показуємо на карті