"Ви загинете, Путін пришле нових": родичі мобілізованих з Татарстану благають про переведення

Родичі мобілізованих із Татарстану скаржаться, що їхніх чоловіків відправляють на смерть в Україні. Мобілізованих кинули штурмувати Авдіївку лишень зі стрілецькою зброєю і без підтримки артилерії.

У мережі опинилося відео звернення родичів та близьких мобілізованих росіян, які воюються у полку 1231, пише 24 Канал. У зверненні родичі просять про переведення окупантів з-під командування 1 Слов'янської штурмової бригади під командування міноборони Росії.

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Родичі мобілізованих розповіли про скрутне становище під Авдіївкою

Своє прохання близькі російських мобілізованих аргументують тим, що окупанти втратили довіру до офіцерського складу та командування цього підрозділу.

Зокрема, родичі стверджують, що 27 грудня 2022 року їхніх чоловіків відправили на війну в Україні. Із січня цього року мобілізовані періодично виходили на позиції під Авдіївкою.

Родичі мобілізованих благають Путіна про переведення: відео

26 березня 2023 року 1 штурмову бригаду перевели й мобілізованих утримували кілька днів. Близькі скаржаться, що в їх чоловіків відібрали військові квитки та телефони для того, щоб не допустити витік правдивої інформації про критичну для Росії ситуацію на полі бою.

У зверненні мовиться, що накази віддали командир 1 бригади з позивним "Макс" та командир 2 батальйону з позивним "Альфа". За словами родичів, командири оголосили, що батальйон перекваліфікований у штурмову бригаду із задачею штурмувати Авдіївку.

Родичі зазначають, що мобілізовані не мають досвіду та потрібного екіпірування. Окупантів привезли на Авдіївський напрямок, зокрема перекинули під Водяне і відправили на штурм Авдіївки зі стрілецькою зброєю і без артилерійської підтримки.

При чому близькі навели цинічні слова командирів на адресу мобілізованих: "Ви загинете, Путін пришле нових". Станом на 17 квітня, як мовиться у повідомлення, мобілізовані п'ятий день поспіль сидять у підвалі. Командири не дають їм ні їжі, ні води, а тільки погрожують і здійснюють тиск.

Родичі кажуть, що на цьому напрямку помирають багато мобілізованих з Росії. Близькі вважають, що командири навмисно завдають шкоди армії Росії своєю некомпетентністю.

Яка ситуація під Авдіївкою