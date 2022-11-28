Мама з донькою змушені заряджати інгалятор у "Пункті незламності": їх шукають волонтери

Днями мережу розчулив знімок дитини, яку мама привела на АЗС, аби зарядити інгалятор. Згодом з'ясувалося, що родина живе в Ірпені. Волонтери шукають родину, аби допомогти.

Відповідне повідомлення з'явилося у місцевих телеграм-каналах. Благодійники хочуть подарувати дитині апарат, який зможе довше працювати без підзарядки.

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Зауважимо, що днями мережу облетіло фото дівчинки, яку батьки привезли на київську заправку під час блекауту, щоб підзарядити інгалятор, бо в їхньому будинку немає світла. Після цього їх також бачили в одному з "Пунктів незламності" в Ірпені.

Допоможіть, будь ласка, знайти цю родину. Громадська спілка "Орфанні захворювання України" готові подарувати дівчинці апарат, який буде працювати досить довгий час без електричної підзарядки,

– просять волонтери.



Дитина у "Пункті незламності" дихає через інгалятор / Фото This is Irpin Gresha

Росія воює проти цивільних

Росія від 10 жовтня завдає масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відзначив, що масовані ракетні атаки це не тільки про вимкнення світла.

Удари по енергооб'єктах це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ тощо. Однак на полі бою це жодним чином не змінює ситуацію.

Додамо, що після останнього ракетного удару, який росіяни здійснили по Україні 23 листопада, найгірша ситуація була саме у Києві. Стабілізувати ситуацію вдалося лише 27 листопада. В українській енергосистемі досі суттєвий дефіцит електроенергії, однак фахівці роблять усе можливе, аби врегулювати ситуацію.

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