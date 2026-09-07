Родина глави МЗС Росії Сергія Лаврова має паспорти Об'єднаних Арабських Еміратів. В деяких членів сімʼї вони зʼявилися вже після початку війни з Україною.

Про це повідомив російський "Фонд боротьби з корупцією".

Що відомо про паспорти ОАЕ в родині Лаврова?

Світлана Полякова, яку називають коханою глави МЗС Росії, отримала паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів із формулюванням про "заслуги перед державою". Окремо у фонді звернули увагу на її доньку Поліну Ковальову. Вона отримала громадянство ОАЕ у грудні 2022 року.

До цього Ковальова протягом багатьох років жила у Великій Британії. Там вона володіла елітною нерухомістю вартістю близько 4,4 мільйона фунтів стерлінгів, або приблизно 5,95 мільйона доларів.

У "Фонді боротьби з корупцією" стверджують, що після початку повномасштабної війни та запровадження санкцій Ковальова залишила Британію. Після цього вона влаштувалася в компанію Qatar Investment у Досі, а згодом отримала новий паспорт.

Сам Сергій Лавров продовжує виступати із жорсткими заявами щодо війни проти України. Зокрема, 7 вересня він заявив, що війну проти України нібито необхідно завершити так, щоб у Європі "не залишилося нацизму".

Лавров також стверджував, що збереження при владі українського керівництва нібито означатиме "зраду подвигу" тих, хто переміг нацизм у 1945 році.

На заяви Лаврова відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він іронічно запропонував Росії, якщо вона справді прагне "знищити нацизм у Європі", почати із власної території.