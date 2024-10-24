Майно звалилося з неба: сім'я головного медика ВЛК Тернопільщини Фаріона збагатіла за один день

Родина головного медика по ВЛК на Тернопільщині Олега Фаріона має у власності значні статки. А ось грошей для їх придбання – ні.

Журналіст Ігор Мосейчук вивчив декларацію Олега Фаріона і з’ясував цікаві факти. Лише за один день сім’я посадовця набула у власність квартиру, будинок та п’ятьох земельних ділянок на декілька гектарів.

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Що відомо

У 2022 році Олег Фаріон подавав декларацію кандидата на посаду лікаря-психіатра у КНП "Кременецька опорна лікарня", куди успішно був прийнятий. Паралельно, Фаріон став очільником ВЛК при Кременецькому ТЦК та СП.

У своїй декларації за 2022 рік лікар вказав, що володіє трьома відносно старенькими авто ВАЗ, SKODA та ИЖ-2717. Щодо заощаджень, то він зазначив готівку: своїх 5 тисяч доларів та 10 тисяч доларів дружини. По заробітній платні – 280 тисяч гривень своїх та дружини, що також працює лікарем, 389 тисяч гривень.

Дані декларації Фаріона вказують, що станом на 2022 рік сім’я лікарів не мала нічого з нерухомості.

Пропрацювавши рік головою ВЛК при Кременецькому ТЦК Олег Фаріон отримав підвищення. Зараз він – начальник медичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП, лейтенант медичної служби.

Декларація вже за 2023 рік свідчить, що родина Фаріона таки обзавелася нерухомістю.

Так, 5 липня 2023 року, дружина Роксолана Мірус-Фаріон, за один день стала власницею квартируина 48,8 метрів квадратних у Тернополі, житлового будинку на 104,5 метрів квадратних в селі Вищі Луб’янки Збаразької ОТГ і земельних ділянок площею 17249, 4000, 2500, 2200 і 1500 метрів квадратних.

У графі "вартість" – жодних даних не вказано. У декларації також немає зазначень про отримання даного майна у спадщину, подарунок тощо.

Сумарна заробітна плата Олега Фаріона та його дружини Роксолани Мірус-Фаріон становила майже 670 тисяч гривень, але і цих коштів навряд вистачило б для такої масової закупки.

До речі, після скандалу із Тетяною Крупою і фальшивими довідками про інвалідність у кількох десятків прокурорів Хмельниччини президент Зеленський наказав ліквідувати МСЕК.