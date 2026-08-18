Американський посадовець провів таємні переговори з Кремлем і передав Путіну вітання від Трампа

Голова Комісії образотворчих мистецтв США Родні Мімс Кук-молодший у червні здійснив неафішовану дипломатичну місію до Росії, де провів переговори з представниками Кремля. Цей візит став першою поїздкою американського високопосадовця на Петербурзький міжнародний економічний форум з 2018 року та був спрямований на пошук шляхів завершення війни в Україні.

Як повідомляє видання Financial Times, американський делегат, який раніше курував розширення бальної зали Білого дому для Дональда Трампа, отримав дипломатичний паспорт і розширений інструктаж перед поїздкою.

Що відомо про візит Кука до Росії?

Під час перебування в Санкт-Петербурзі посадовцю надали дипломатичну охорону, а однією з ключових фігур, з якою він зустрівся, став старший помічник російського президента Антон Кобяков.

Попри спроби організаторів форуму продемонструвати стабільність, війна нагадала про себе вже в перший день заходу.

Прямуючи на сніданок до Зимового палацу, делегат став свідком удару українського безпілотника по російському нафтопереробному заводу на річці Неві.

Занадто близько для комфорту,

– сказав тоді американський посадовець.

Нагадаємо, вранці 4 липня невідомі безпілотники атакували територію Росії. Зокрема, під удар потрапив Санкт-Петербург, де після атаки спалахнув нафтовий термінал.

Культурне прикриття та вітання для Кремля

Офіційно поїздка позиціонувалася як культурний візит для зміцнення двосторонніх зв'язків. Під час панельної дискусії гість демонстрував фотографії своєї дачі в Атланті та розповідав про реставрацію історичних російських церков.

Крім того, він відвідав могилу доньки першого посла США в Росії разом із колишнім радником Путіна з питань культури Володимиром Толстим.

Я знаю російську культуру і знайомий з більшістю керівників їхніх культурних установ"

– говорив він у спілкуванні з журналістами.

Кульмінацією візиту стала сесія запитань і відповідей, під час якої представник США звернувся безпосередньо до очільника Кремля. Він передав йому вітання від Дональда Трампа та анонсував обговорення нових ідей між столицями.

Музична дипломатія замість офіційних заяв

Перебуваючи в Росії, посадовець замовив приватне виконання Сьомої симфонії Дмитра Шостаковича оркестром із 150 музикантів. Він висловив думку, що саме культура та музика допомогли місту вижити під час Другої світової війни.

"Давайте використаємо музику як привід для припинення вогню, завершимо цю війну і дійсно закріпимо договір",

– ініціатор поїздки.

Нагадаємо, Сполучені Штати бойкотували Петербурзький форум з 2019 року через арешт відомого американського бізнесмена, а згодом ігнорували захід через повномасштабне вторгнення в Україну.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не знав про відправлення цієї делегації. Проте офіційні представники Білого дому наголосили, що Вашингтон продовжує відігравати конструктивну роль у переговорах з обома сторонами, а Дональд Трамп оптимістично налаштований щодо укладення мирної угоди.