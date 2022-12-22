Показали майбутнє, – Подоляк потролив Рогозіна через поранення в сідницю

Колишній голова "Роскосмосу", пропагандист та прихильник нацистського режиму Владіміра Путіна Дмітрій Рогозін вирішив святкувати свій день народження в одному з ресторанів окупованого Донецька. Однак відсвяткувати не вийшло через раптовий "приліт", а сам Рогозін отримав поранення в сідницю.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Бог вміє сміятись та іронізувати, тому Рогозін і був принижений таким пораненням.

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Найпідліший політик Росії

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк іронічно прокоментував поранення Дмітрія Рогозіна, назвавши його "толстячком", а його поранення "божественим пораненням".

Повне інтерв'ю Михайла Подоляка: дивіться відео

Також Подоляк сказав, що на Росії Дмітрій Рогозін має статус "найпідлішого політика Росії". Однак чому саме таке – не учтонив.

Знаєте, Бог вміє сміятись та вміє Іронізувати. Оцей толстячок на прізвище Рогозін, дуже крикливий толстячок. Його називаються "найпідліший політик Россії", у нього статус такий, він отримав поранення туди, куди і потрібно – "божествене поранення",

– сказав Подоляк.

Радник голови ОП також відзначив, що це поранення означає приниження для Рогозіна, а сам факт того, що сталось, Подоляк пов'язав із майбутнім пропагандиста.

Ви розумієте, що це означає? Це приниження для толстячка, йому показали його майбутнє,

– зауважив радник.

Що сталось із Рогозіним