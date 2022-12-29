Запухлий і в лікарняному ліжку: Рогозіна сфотографували після операції

21 грудня В окупованому Донецьку обстріляли кафе, де ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував день народження. Відомо, що він отримав поранення.

26 грудня йому зробили операцію із вилучення осколка з шийного хребця. У мережі показали, як Рогозін виглядає зараз, пише 24 канал.

До теми У Донецьку прилетіло у ресторан, де Рогозін святкував день народження: він поранений, – ЗМІ

Як Рогозін виглядає після операції

Колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін раніше повідомляв, що може залишитися паралізованим.



Рогозін після операції / Фото рос ЗМІ

Зазначимо, що увечері 21 грудня окупованому Донецьку обстріляли ресторан "Шеш-Беш", де Дмитрій Рогозін святкував День народження.

У результаті загинули 2 людини, ще 5 постраждали. Зокрема, серед жертв є "бойовий товариш і помічник" ексглави "Роскосмосу" Міхаіл Бридасов. Також поранень зазнали ще декілька людей, які є близькими до оточення Рогозіна.

Що відомо про поранення Рогозіна

У мережі поширюють інформацію, що він зазнав поранення у сідниці. Однак оточення Рогозіна цю тему уникає.

Водночас там заявляють, що колишній голова "Роскосмосу" отримав контузію та осколкове поранення вище за праву лопатку неподалік хребта. За словами його помічника, мовиться про проникне поранення.

Лікарі квазіреспубліки на території Донецької області повідомили, що уламок міни у стегні Рогозіна "не підлягає вилученню". Згодом окупанта перевели до Москви, де консиліум лікарів усе ж вирішив робити операцію.

Хто завдав удару – наразі невідомо. Окупанти у всьому звинувачують ЗСУ. Однак це їхня традиційна риторика, аби приховати свої злочини та перекинути провину. Сам же Рогозін заявляє, що хтось злив інформацію про його місцеперебування.

На Донбасі Рогозін з листопада очолював групу військових радників "Царські вовки". Держприкордонслужба встановила, що він незаконно перетнув український кордон. Щоправда, вручити йому протокол про порушення так і не змогли.