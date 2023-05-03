Обожнює Путіна і називає козлом Шойгу: ЗМІ отримали доступ до листів ексдиректора "Роскосмосу"

Дмітрій Рогозін раніше обіймав посаду директора "Роскосмосу". У березні журналісти отримали дані, які багато розповідають про нього. Зокрема, про любов до Путіна та ставлення до Шойгу.

Відповідні дані розслідувачам Суспільного надіслало анонімне джерело. Вони отримали доступ до 25 гігабайтів інформації, яка дає нам краще зрозуміти, ким був цей Дмітрій Рогозін.

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Коротенько введемо вас у курс справи. Дмітрій Рогозін раніше був депутатом російської Держдуми. Він також обіймав посаду заступника голови уряду країни-агресорки, котрий відповідав за військово-промисловий комплекс. Ба більше, навіть був представником Росії у НАТО. Після цього всього він став директором "Роскосмосу".

Рогозін і діяльність на Донбасі

Зауважимо, що після його звільнення з "Роскосмосу", Дмітрій Рогозін активно катався на тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини. Їх він відвідував буцімто з гуманітарною місією.

Згодом у його телеграм-каналі почали з'являтися ролики. На них можна побачити, що він бере участь у бойових діях. Ба більше, називає себе добровольцем підрозділу "Барс-11". Але і це ще не все. Себе Рогозін також називає головою військово-технічного центру "Царські вовки". І під його егідою він почав об'єднувати приватних розробників і виробників військової техніки.

Мовиться, зокрема, про творців роботизованої системи "Маркер" і безпілотників. Розслідувачі не виключають, що все це цікавить Рогозіна, щоб отримати гроші від держави. Зокрема, для свого сина Алєксєя, який теж займається виробництвом дронів.

Лояльний до Путіна, хоч і боїться його прізвища

Розслідувачі вивчили його листування з іншими. У них Путіна згадують словами "Він", "Начальник", "ВВ", "Головнокомандувач". Натомість прізвища бункерного діда всі уникають.

Цікаво, що сам Рогозін ані публічно, ані приватно не береться критикувати президента Росії. Натомість він щедрий на обурення в сторону оточення Путіна. Ба більше, зневажає міністра оборони Сєргєя Шойгу.

Останнє – не випадково. Рогозін після звільнення з "Роскосмосу" прагнув посісти нову посаду. Так, ще влітку 2022 року балакаюча голова Кремля Дмітрій Пєсков заявляв, що Рогозіна прибрали з керування компанією не через претензії до його роботи.

Цікаво, що тоді ЗМІ у Росії писали, що на ексдиректора "Роскосмосу" очікує нова посада. Ба більше, пророкували йому роботу у Кремлі. Але якось так сталося, що за 9 місяців його так ніде і не "працевлаштували".

Хотів працевлаштуватися через Ротенберга

Сам Рогозін у листуваннях не називав причину свого звільнення. Водночас заявляв, що очікує на пропозицію чогось нового. Щоб отримати нову посаду, ексдиректор "Роскосмосу" активно спілкувався з російським мільярдером Аркадієм Ротенбергом. Як зазначають журналісти, у спілкуванні з ним він активно використовував підлабузництво.

Мільярдер Рогозіна у листуванні називав "рідним", а також казав, що дуже сумує. Просив ексдиректора "Роскосмосу" себе берегти, бо він, мовляв, "потрібен батьківщині". Як би Рогозін не старався, а Ротенберг не щебетав, – отримати якусь посаду у Кремлі так і не вдалося.



Фрагмент спілкування Рогозіна з Ротенбергом / Скриншот

Розслідувачі зазначили, що 12 січня 2023 року відбулася зустріч між Рогозіним і Ротенбергом. 14 січня мільярдер навідувався до Путіна. Він запевнив ексдиректора "Роскосмосу", що поговорив з диктатором щодо нього, і що він "буде задоволений".

Уже 5 лютого Рогозін попрохав Ротенберга, щоб він "Начальникові" надіслав ролик з демонстрацією роботи "Маркера". У своєму повідомленні він недолуго пожартував: "Поки мене призначатимемо, ми до Києва дійдемо". Вже 12 лютого їхній діалог обривається. Тим часом за вікном травень. Російські військові нікуди не дійшли, а Рогозін досі ніхто. Та й таке.