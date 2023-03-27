Російські військові чують "еротичні голоси", які закликають їх здаватись, – Рогозін

Колишній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який керує групою військових радників "Царські вовки", звинуватив українські війська у використанні психологічних прийомів.

Екскерівник "Роскосмосу" стверджує, що російські вояки на лінії фронту начебто отримують купюри, на які нанесені заклики здаватися в полон. Про це він пише у своєму телеграмі, передає 24 Канал.

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Рогозін звинувачує українських бійців

За словами пропагандиста, бійці ЗСУ ночами "еротичним голосом" закликають російських військових здатися. Іноді наче українські захисники виходять на зв'язок по рації.

"Там дівчина намагається чарівно-еротичним голосом, наслідуючи сирен із грецьких міфів, сказати: "Вареники вже наварені, пельмені готові. Переходьте на наш бік, переходьте!" – написав ексголова "Роскосмосу".

Він також опублікував у своєму дописі фотографії грошових купюр, на яких наче ЗСУ нанесли написи із закликом до російських солдатів і офіцерів здаватися, залишати бойові позиції. За його словами, українці використовують безпілотники, щоб скидати так "гроші".

Рогозін пише, що спочатку прилітали тисячні купюри, але на російських військовослужбовців це не подіяло. Після цього ЗСУ вирішили підняти ставки вдвічі. У свої вигаданих історіях припустив, що "Студія Квартал-95" по всьому фронту гроші освоює.

"Тепер чекаємо, коли п'ятитисячні купюри полетять", – додав Рогозін.

Росія готує нову ІПСО

Росія готується до чергової інформаційно-психологічної операції. Цього разу ворог планує розігнати панічні настрої через економіку.

Російська пропаганда готує ІПСО, буцімто в Україні зашкалюють ціни на продукти, а тому потрібно скоріше "здаватися Росії, бо там все дешевше".

Для цього в пабліках з координації ботів почали кидати заклики до агентури на території України з командою надсилати цінники продуктів в українських магазинах – згодом їх планують розповсюджувати по чатах в українських телеграм-каналах з відповідними меседжами. Збір інформації подається під виглядом "флешмобу".