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      Рогозін "з'їхав з глузду" вслід за Путіним і теж заговорив українською

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      Рогозін, можливо, думає українською
      Рогозін, можливо, думає українською / Фото з відкритих джерел

      Глава російської державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін, можливо, думає українською. Про це може свідчити той факт, що пан Рогозін саме українською мовою відповів на зауваження на своїй сторінці в Twitter. Зауваження, до слова, написане російською.

      Дмитро Рогозін у п'ятницю, 29 березня, опублікував у своєму Twitter фотографії нового літака Ту-204-300. Літака, який повинен перевозити російських космонавтів.

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      І ось фото салону літака викликало низку обурливих коментарів у користувачів соцмереж.

      Ту-300
      Трохи купе, трохи плацкарт – але насправді літак для космонавтів (вони ж невибагливі)

      Один з коментаторів зауважив: "Космонавти ж також люди, потребують комфорту. А тут – симбіоз радянського купейного вагона і літака. При цьому ціна його, вочевидь, астрономічна".

      Коментатор
      Користувачі соцмереж не могли не зауважити, що фото літака виглядають підозріло

      Інший коментатор прямо запитав, чому всередині салону літака – "така убогість".

      Рогозін
      І тут Рогозіна прорвало на українську

      І раптом Дмитро Рогозін відповів українською: "Вибачте, це літак для космонавтів, а не для ваших українських олігархів". Помилка у слові "для" (в оригіналі – "доя") може свідчити про поспіх і значне роздратування автора допису. Хоч може і свідчити лише про те, що навчання пана Рогозіна української триває дещо складніше, аніж йому б хотілося.

      Побажаймо йому успіхів у цій благородній справі!

      До слова, нещодавно 24 канал писав і про намагання говорити українською самого Володимира Путіна. Президент Росії під час візиту до окупованого Криму відзначився грубими заявами щодо української влади. Під час такої промови глава Кремля вирішив продемонструвати і знання української мови. Щоправда, його вистачало тільки на фразу "З глузду з’їхав чи шо".

      путін
      Володимир Путін і Дмитро Рогозін складають план вивчення української мови

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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