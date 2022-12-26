Загрожує параліч: у пораненого в Донецьку Рогозіна серйозні проблеми

Екскерівник "Роскосмосу" Дмитрій Рогозін зараз перебуває у, м’яко кажучи, нехорошому стані. Ба більше, вже у понеділок, 26 грудня, йому мають зробити операцію.

Рогозін потрапив під обстріл під час святкування свого дня народження. Чомусь він вирішив його відзначати у Донецьку, і у ресторан, де проходили урочистості, неабияк прилетіло. Зараз же у коментарі росЗМІ він розповів, як почувається, повідомляє 24 канал.

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На Рогозіна чекає параліч або не менші проблеми

Як зауважив окупант, у нього в шийному хребці застряг уламок. Його розмір – 8 на 6 міліметрів.

Якщо його залишити там, то може бути параліч. Але і витягти теж є проблемою,

– бідкається екскерівник "Роскомосу".

Що ще відомо про поранення екскерівника "Роскосмосу"

У мережі поширюють інформацію, що він зазнав поранення у сідниці. Однак оточення Рогозіна цю тему уникає.

Водночас там заявляють, що колишній голова "Роскосмосу" отримав контузію та осколкове поранення вище за праву лопатку неподалік хребта. За словами його помічника, мовиться про проникне поранення.

Лікарі квазіреспубліки на території Донецької області повідомили, що уламок міни у стегні Рогозіна "не підлягає вилученню". Згодом окупанта перевели до Москви, де консиліум лікарів усе ж вирішив робити операцію.

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