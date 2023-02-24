"Світло переможе темряву": 24 лютого у 30 країнах світу люди вийшли на мирні акції

У перші роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну люди у різних куточках планети вийшли на вулиці, аби висловити солідарність нашому народу. Акції на підтримку Україні заплановані у 80 містах 30 країн світу.

Про те, як у світі відбуваються мирні демонстрації на підтримку України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Латвія

У центрі Риги активісти організували акцію солідарності з Україною до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії. Організаторами виступили активісти та "Громадянський альянс Латвії". Вона почалася біля монумента Свободи у Ризі.

Учасники акції масово несли синьо-блакитні букети до монумента і розгорнули велетенський прапор України. На принесених плакатах можна бачити написи "Путіна геть", "Трибунал для російських воєнних злочинців", "Слава Україні!", "365 днів незламності", плакат зі "Святою Джавеліною" тощо.



Люди несуть жовто-блакитні квіти / Фото Delfi



Люди розгорнули український прапор / Фото Delfi

Також у Ризі запланували благодійний концерт "За волю України!" з виступом відомих латвійських музикантів та збором пожертв на закупівлю енергозберігаючих приладів, які забезпечать українців джерелами світла. Крім того, відбудеться майстер-клас з виготовлення свічок, які відправлять бійцям Збройних Сил України на передовій та мирному населенню України.

Сербія

У день річниці російського вторгнення в Україну проукраїнський активіст Чедомир Стойкович прийшов до посольства Росії в Белграді з тортом, увінчаним черепом і прикрашеним так, наче він закривавлений.

Сьогодні в окупованій Сербії ми принесли послу Росії "торт смерті" і прохання про видачу Владіміра Путіна за злочин геноциду в Україні. Ми знаємо, що смерть – це те, що вони люблять, а люди – це те, що вони їдять, і цей торт – символ їхньої політики,

– розповів про акцію Стойкович.

Акція під посольством Росії у Сербії / Фото Чедомира Стойковича

Вірменія

В Єревані 24 лютого також відбулася акція на підтримку України. Люди з прапорами та плакатами прийшли до пам'ятника Тарасу Шевченку.

Акція на підтримку України в Єревані / Фото з телеграм-каналу NEXTA Live

Польща

У Кракові організували виставку робіт Івана Марчука, конференцію про співпрацю культурних середовищ, службу "Молитва за мир в Україні" в кафедральному соборі Вавельського Замку.

Крім того, міст Бернатка, телевежу і Таурон Арену підсвітили кольорами українського прапора. У Кракові запланований марш "Разом за мир", наприкінці якого навпроти генконсульства Росії запалять свічки за загиблих українців.



Міст у Кракові підсвітили кольорами українського прапору / Фото UA in Krakow

Також визначні архітектурні пам'ятки своїх міст підсвічуватимуть зокрема Берлін, Тампере, Рига.

Литва

А у сеймі Литви заспівали гімн України в річницю повномасштабного вторгнення Росії. Учасники акції були одягнуті в українські вишиванки та вбрання в синьо-жовтих кольорах. Депутати Сейму тримали в руках папки з нотами та словами гімну, на яких зображена українська символіка – прапор та герб.



У сеймі Литви заспівали гімн України / Фото Atviras Seimas

Нідерланди

У Гаазі в роковини повномасштабного вторгнення Росії на територію України розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг. Українці та нідерландці, співаючи гімн України, пройшлися ходою вулицями Гааги з українською символікою, зокрема, повз посольство Росії в Нідерландах, Палац миру та поклали квіти біля посольства України в Нідерландах.

Акція солідарності у Гаазі / Фото "Укрінформ"