Дата пов'язана лише з Путіним: чому ми нічого не побачили від Росії на роковини вторгнення

У Росії 24 лютого минуло зовсім непоміченим. Окупанти не мають жодних перемог та успіхів на фронті, тому їм і немає що "відзначати".

Утім, попри те, що для Москви цей день має певне значення, він пов'язаний лише з особою російського диктатора Владіміра Путіна. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політичний діяч, блогер та юрист Марк Фейгін.

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"Путін не Гітлер, він – ніхто"

Фейгін зауважив, що масштаб особи Путіна такий, що не треба чекати від нього нічого. В очільника Кремля не буде жодних креативних рішень або раптового прозріння. Він не фюрер, ми маємо справу з чимось набагато меншим.

Путін не тягне цього історичного масштабу – він не Сталін, і не Гітлер. Він – ніхто,

– підкреслив російський опозиціонер.

Окрім того, він навіть не відчуває російський народ та історичного моменту в масштабі, який його заслуговує. Російський диктатор просто не розуміє цього, тому ми вже нічого не побачимо від нього.

Фейгін сказав, чому ми нічого не побачили від Росії на роковини вторгнення: дивіться відео

Чому Росія не здійснила масовану атаку 24 лютого

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення були побоювання, що Росія може вдатися до чергової цинічної атаки на Україну. Втім, на щастя, масованої атаки не було.

Військовий експерт та генерал-лейтенант Ігор Романенко назвав 2 обставини, чому країна-агресорка не вдалася до масованого обстрілу нашої держави у роковини повномасштабного вторгнення:

обмежені можливості окупантів, зокрема щодо ракет та іранських дронів-камікадзе;

військово-політичні обставини.

Росіяни можливо могли б набрати кількість ударних ракетних елементів на атаку середнього рівня, але це не спрацювало ще через військово-політичні обставини,

– сказав Романенко.

Він пояснив, що 24 лютого Китай мав оголосити свій "мирний план" щодо завершення війни Росії проти України. З огляду на те, що Пекін має певний вплив на Москву та може ставити їй умови, було б дивно, якби країна-агресорка здійснила масовану ракетну атаку у цей день.

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Це нагадує події напередодні повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. Тоді в Китаї проходили Олімпійські ігри й Пекін попередив Кремль, що вони мають закінчитися спокійно.