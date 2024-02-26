"Світло переможе темряву": тисячі українців в усьому світі вийшли на мітинги в підтримку України

У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну у більш ніж у 150 містах по всьому світу відбулася міжнародна кампанія "Світло переможе темряву". У ній взяли участь тисячі українців, що проживають за кордоном.

У день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тисячі людей вирішили підняти українські прапори в столицях найбільших країн. Ця акція призначена нагадати світові та урядам про криваву війну, що триває в Україні.

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"Вірте в Україну! Дійте заради демократії!"

Тисячі українців, що перебувають за кордоном, вийшли на вулиці міст Європи, Америки, Азії та Австралії, несучи синьо-жовті прапори під гаслом – Світло переможе темряву. Основні послання протестів – "Вірте в Україну! Дійте заради демократії!".

Мета цих акцій – підкреслити важливість підтримки України, включаючи військово-технічну допомогу, введення санкцій проти Росії, конфіскацію заморожених активів та їх передачу для підтримки України у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність, а також за збереження демократії у світі.

Акції на підтримку України / фото надані 24 Каналу

Активісти українських громад та діаспори виступили організаторами акцій на місцях. Громадське об’єднання "Армія громад України" виступила співорганізатором та координатором кампанії разом із "Міжнародним Центром перемоги України".

Наші ресурси виснажуються, потребуємо їх відновлення та примноження. Міжнародному співтовариству потрібно не втрачати надію, потрібно вірити в Україну, в її перемогу, більше того, потрібно діяти заради України, а значить – заради збереження демократії у світі,

– зазначають у громадській організації.

Кампанія відбулася у багатьох країнах світу, зокрема, в Австралії, Австрії, Фінляндії, Грузії, Японії, США, Угорщині, Польщі, Мексиці, Португалії, Італії та інших.

Заходи до другої річниці повномасштабного вторгнення